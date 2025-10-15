Dove vedere in tv San Giovanni in Marignano-Conegliano oggi A1 volley femminile | orario programma streaming

Oggi mercoledì 15 ottobre (ore 20.30) si gioca San Giovanni in Marignano-Conegliano, incontro valido per la terza giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa, reduci dai successi ottenuti contro Busto Arsizio (al tie-break) e Cuneo (secco 3-0 casalingo), saranno impegnate sul campo della neopromossa formazione romagnola e partiranno con i favori del pronostico. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, come sempre grandi favorite per la conquista dello scudetto, si trovano al terzo posto in classifica e inseguono le due capolista Scandicci e Novara a un punto di distacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

