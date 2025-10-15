Dove vedere in tv Paolini-Kudermetova WTA Ningbo 2025 | orario programma streaming
Jasmine Paolini è pronta ad affrontare la volata finale verso Riad, con il prossimo impegno previsto giovedì 16 ottobre contro Veronika Kudermetova negli ottavi del WTA 500 di Ningbo. Una partita fondamentale per l’azzurra, che in caso di vittoria aggiungerebbe la bellezza di 107 punti al suo ranking facendo un importante passo avanti in ottica qualificazione alle WTA Finals 2025. La giocatrice toscana, esentata dal primo turno con un bye grazie al suo status di seconda testa di serie del tabellone, vuole chiudere in bellezza la tournée in Cina dopo il trionfo in BJK Cup ed i buoni risultati raccolti tra Pechino e Wuhan, nel tentativo di consolidare la sua attuale ottava posizione nella Race davanti alla kazaka Elena Rybakina (distante 218 punti) che le permetterebbe di volare alle Finals per il secondo anno di fila. 🔗 Leggi su Oasport.it
