Dove vedere in tv oggi il Six Kings Slam 2025 | orari 15 ottobre ordine di gioco streaming

È tutto pronto per dare il via all’attesissima seconda edizione del torneo Six King Slam, prestigiosa esibizione che, a Riad, mette faccia a faccia sei grandi protagonisti del circuito maggiore. Si parte oggi con i quarti di finale, si prosegue domani con le semifinali e si chiude con le finali di sabato. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 18.30) Jannik Sinner è pronto a tornare in campo dopo il ritiro per crampi nel terzo turno del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai. Il numero due del mondo, detentore del titolo dopo il successo dello scorso anno, affronta il greco Stefanos Tsitsipas, invitato dagli organizzatori per prendere il posto dell’infortunato Jack Draper. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv oggi il Six Kings Slam 2025: orari 15 ottobre, ordine di gioco, streaming

