Dove vedere in tv Musetti-Hanfmann ATP Bruxelles 2025 | orario programma partite precedenti streaming
Lorenzo Musetti affronterà il tedesco Yannick Hanfmann agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Bruxelles. Il tennista italiano, reduce dalla sconfitta rimediata agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai contro il canadese Felix Auger-Aliassime, si troverà di fronte un ostacolo insidioso in occasione del suo debutto sul cemento della capitale belga. Si tratta di una sfida importante per raccogliere punti nella rincorsa alla qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo. Il 23enne, numero 8 del mondo, incrocerà la racchetta con il 33enne, numero 139 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
NON CE LA FA MUSETTI Un dispiacere immenso vederti così, dolorante nonostante la voglia di non mollare mai Ci avevamo creduto tutti, con la speranza di vedere una storica finale italiana contro Sinner. Purtroppo a volte lo sport è crudele Musetti è s - X Vai su X
Musetti-Mpetshi Perricard: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il China Open in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Hanfmann-Arnaldi 15 ottobre 2025 - Analisi, guida tv, migliori quote e scommesse Tennis ATP Bruxelles, 16° di finale. betitaliaweb.it scrive
Dove vedere in tv Musetti-Auger-Aliassime oggi, ATP Shanghai 2025: orario, canale, streaming - 30 locali), Lorenzo Musetti affronterà Felix Auger- Lo riporta oasport.it
Dove vedere in tv oggi Musetti-Darderi, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming - Lorenzo Musetti e Luciano Darderi si affronteranno nell'incontro di terzo turno al Masters 1000 di Shanghai. Scrive oasport.it