Dove vedere in tv Milano-Vallefoglia oggi A1 volley femminile | orario programma streaming

Oggi mercoledì 15 ottobre (ore 20.30) si gioca Milano-Vallefoglia, incontro valido per la terza giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena di Monza (proprio come in occasione del match che ha inaugurato l’annata agonistica) per rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata domenica pomeriggio contro Chieri. Le ragazze di coach Stefano Lavarini avevano aperto la stagione con il successo su Bergamo prima del ko rimediato in terra piemontese e occupano il quinto posto in classifica a due punti di distacco dalle capolista Novara e Scandicci, mentre le marchigiane sono reduci da due tie-break (successo contro Perugia e sconfitta contro Firenze) e stazionano in settima piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

