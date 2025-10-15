Dove vedere in tv Cinà-Dzumhur oggi ATP Bruxelles 2025 | orario programma streaming

Federico Cinà ha ricevuto una wild card per il torneo ATP 250 di Bruxelles e farà il proprio esordio al primo turno contro il bosniaco Damir Dzumhur. L’appuntamento è per mercoledì 15 ottobre, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 13.00 sul Campo 1, dove il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra il francese Quentin Halys e il georgiano Basilashvili. LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DZUMHUR (2° MATCH DALLE 11.00) Il 18enne italiano, numero 226 del mondo e annunciato come grande promessa del movimento tricolore, se la dovrà vedere contro il 33enne balcanico, attuale numero 67 del ranking ATP, sul cemento della capitale belga. 🔗 Leggi su Oasport.it

