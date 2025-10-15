Domani, giovedì 16 ottobre (ore 21:00), la Juventus affronterà il secondo impegno della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Le bianconere sfideranno all’FC Bayern Campus il Bayern Monaco e l’obiettivo sarà quello di ottenere i tre punti e replicare quanto fatto nel primo match contro il Benfica. Un inizio di stagione un po’ complicato in Serie A. Dopo aver conquistato il primo titolo della stagione (“Serie A Women’s Cup”), le bianconere nelle prime giornate di campionato hanno faticato più del previsto e il risultato negativo contro il Como ne è una chiara dimostrazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Bayern Monaco-Juventus, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming