. Dalla vetta del Forteto del Drago, dove la vista abbraccia Montalcino, nasce un Brunello che racconta la purezza del Sangiovese, la passione di Caterina Sacchet e Antonio Michael Zaccheo, e l’eredità luminosa di una delle aziende più iconiche della Toscana, Carpineto.. Un gioiello sospeso tra cielo e colline. Nel territorio incantato di Montalcino, c’è ancora qualcosa da scoprire. Una novità che, come un dono inatteso, arriva dall’alto. È la Tenuta Forteto del Drago, di proprietà dell’azienda Carpineto, una delle realtà più alte e panoramiche dell’intera denominazione. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Dove il Brunello tocca il cielo di Montalcino