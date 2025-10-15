Douglas Luiz Nottingham Forest | quando rientrerà dall’infortunio? Arrivano importanti aggiornamenti con la Juve che osserva la situazione | tutti i dettagli

cDouglas Luiz Nottingham Forest: quando rientrerà dall’infortunio? Gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista. Nessun allarme, nessun rischio per il riscatto. Il giornalista Gianni Balzarini, intervenuto sul suo canale YouTube, ha fatto chiarezza sulla situazione di Douglas Luiz, rassicurando i tifosi della Juventus sulle condizioni del centrocampista e sul suo futuro al Nottingham Forest e in Premier League. L’infortunio al bicipite femorale, che ha tenuto ai box il brasiliano nelle ultime settimane, aveva destato preoccupazione, alimentando dubbi sul raggiungimento del numero di presenze necessarie per far scattare l’obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Nottingham Forest: quando rientrerà dall’infortunio? Arrivano importanti aggiornamenti con la Juve che osserva la situazione: tutti i dettagli

Altre letture consigliate

Savona e Douglas Luiz, come sta andando il loro cammino al Nottingham Forest? - facebook.com Vai su Facebook

Savona e Douglas Luiz, come sta andando il loro cammino al Nottingham Forest? - Savona e Douglas Luiz, storie diverse ma destino comune. Lo riporta ilbianconero.com

Juventus, ufficiale la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest - La Juventus ha annunciato la cessione del centrocampista in prestito con obbligo di riscatto. Da gianlucadimarzio.com

Juventus, come sta andando l'avventura di Nicolò Savona e Douglas Luiz al Nottingham Forest? - Nicolò Savona e Douglas Luiz in estate sono stati entra ... Scrive msn.com