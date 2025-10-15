Doppiopetto oversize o dalla forma a clessidra Tra sfumature di nero e marrone La giacca sartoriale è protagonista del guardaroba plus-size
U niformi glamour. Il guardaroba di ogni fashionista deve poter contare su item versatili, attuali e sempre lusinghieri. Come nel caso del blazer donna curvy. Blazer gessato: cinque idee di outfit per abbinarlo in autunno X La classica e intramontabile giacca sartoriale, infatti, si rivela un’imprescindibile alleata di stile anche sul fronte dello stile plus-size. In versione doppiopetto, oversize, sciancrato o a clessidra, il blazer donna curvy promette di risolvere ogni dilemma stilistico. Impreziosendo ed elevando ogni tipo di outfit, dall’ufficio alla cena fino alla cerimonia. Quale scegliere e a chi sta bene. 🔗 Leggi su Iodonna.it
