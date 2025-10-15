Doppia tragedia sull’Isola di Adamo ed Eva di Luxuria | prima di Pamela Genini era già morta Polina Kochelenko

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragica coincidenza ha colpito il cast de L’Isola di Adamo ed Eva, il reality show condotto da Vladimir Luxuria al quale Pamela Gerini, la 29enne vittima di femminicidio, aveva partecipato nel 2015. La morte della giovane donna era stata preceduta, nel 2021, dalla drammatica scomparsa di un’altra ex concorrente, Polina Kochelenko. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

doppia tragedia sull8217isola adamoDoppia tragedia sull’Isola di Adamo ed Eva di Luxuria: prima di Pamela Genini, era già morta Polina Kochelenko - Una tragica coincidenza ha colpito il cast de L’Isola di Adamo ed Eva, il reality show condotto da Vladimir Luxuria al quale Pamela Gerini, la 29enne ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Doppia Tragedia Sull8217isola Adamo