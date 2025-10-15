Doppia tragedia sull’Isola di Adamo ed Eva di Luxuria | prima di Pamela Genini era già morta Polina Kochelenko
Una tragica coincidenza ha colpito il cast de L’Isola di Adamo ed Eva, il reality show condotto da Vladimir Luxuria al quale Pamela Gerini, la 29enne vittima di femminicidio, aveva partecipato nel 2015. La morte della giovane donna era stata preceduta, nel 2021, dalla drammatica scomparsa di un’altra ex concorrente, Polina Kochelenko. 🔗 Leggi su Fanpage.it
