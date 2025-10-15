Doppia seduta di allenamento in vista della gara con il Cesena La sfida a distanza di Comotto con il papà

Doppia seduta di allenamento, ieri a Follo, per gli Aquilotti, in vista dell’importantissima gara di sabato prossimo, al ‘Picco’ contro il Cesena. Oggi torneranno alla base i Nazionali Wisniewski, Mascardi e Vlahovic, atteso per domani Hristov. Assenti Bandinelli e Zurkowski. Nelle fila del Cesena mancheranno l’ex aquilotto Bastoni, Siano e Bisoli, per un centrocampo che appare, a questo punto, scontato con Francesconi, l’ex Cremonese Castagnetti e Berti. Sarà una partita dal significato particolare per gli ex del Cesena Aurelio, Candela e Lapadula, ma anche per Comotto in una sorta di derby a distanza con il papà Gianluca, visto che l’ex difensore classe 1979 militò nel Cesena dal 2011 al 2013, ritrovandosi avversario dello Spezia in un’importantissima partita disputata al ‘Picco’ il 16 aprile 2012 e vinta dai bianchi con gol di Okaka. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

