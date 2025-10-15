doppia borsa di studio in memoria di saba pistilli

È stato un pomeriggio ricco di emozioni e di riflessioni quello all’Auditorium dell’IIS Bonifazi-Corridoni, dove due studenti, Carlo Attilio Gaetani e Sofia Tanoni, hanno ricevuto una borsa di studio di 500 euro ciascuno. Si è trattato di un riconoscimento di merito sociale in memoria di Saba Pistilli, morta a 57 anni, voluto dalle famiglie Ricci-Pistilli in collaborazione con l’Istituto e il Comune di Civitanova. Per quanto riguarda il primo "il suo impegno costante e la sua capacità comunicativa hanno favorito un clima inclusivo in classe, rendendolo un esempio positivo per tutti. La sua forza risiede nella gentilezza, nella capacità di mettersi al servizio degli altri con naturalezza e determinazione"; la seconda si è invece distinta per "l’altruismo e solidarietà verso i compagni, soprattutto quelli con disabilità, che ha sempre aiutato in ogni occasione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

