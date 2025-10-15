Doppia anteprima per Suns Europe 2025

Udinetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Codroipo sarà il primo palcoscenico di Suns Europe 2025, il festival delle arti performative nelle lingue minorizzate d’Europa - organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane, col sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell’ARLeF –. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Doppia Anteprima Suns Europe