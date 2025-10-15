Dopo tutti questi anni le ballerine nere nonostante la loro semplicità estetica e strutturale restano un must have 5 outfit da copiare

I ntramontabili, semplici, un vero must have. Le ballerine nere restano una garanzia, anno dopo anno. Ecco cinque outfit perfetti per reinterpretare le ballerine nere secondo le star, tra citazioni rétro, minimalismo e look contemporanei e di tendenza. Alla parigina, minimal chic Nessun eccesso, solo la quieta sicurezza dei capi giusti. Eva Herzigova sceglie un look costruito su toni neutri con un dolcevita grigio, pantaloni ampi ecru, cintura in pelle sottile e pochette color cuoio sotto braccio. Leggi anche › Le ballerine nere sono le scarpe del momento. 5 look per abbinarle secondo le star Con la gonna midi, in versione cool kids Zoë Kravitz mostra come rendere le ballerine nere tutt’altro che banali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

