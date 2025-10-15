Dopo tre anni non lo riconosce in aula | ladro assolto

È stato assolto il nordafricano accusato di aver rubato alcuni profumi in via Venti Settembre nel 2022. Il giovane era stato fermato da un commerciante in piazza Duomo colpito poi alla schiena dal complice del ladro. È stato lo stesso pm Antonio Colonna a chiedere l’assoluzione: «In aula il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Scopri altri approfondimenti

Dopo anni di scontri, il primo ministro francese (neo-rinominato) ha proposto di sospendere la riforma del sistema pensionistico fino al 2028: una scelta che ha, almeno momentaneamente, messo la legislatura in salvo da una mozione di sfiducia - facebook.com Vai su Facebook

Dopo anni di scontri, il primo ministro francese (neo-rinominato) ha proposto di sospendere la riforma del sistema pensionistico fino al 2028: una scelta che ha, almeno momentaneamente, messo la legislatura in salvo da una mozione di sfiducia - X Vai su X

Report Vis Factor, dopo tre anni, governo in buona salute sul consenso - Record di consenso per Giorgia Meloni (45,3%). Da msn.com

Dopo tre anni di lavori è ancora caos treni in Valtellina. La Cisl: “Altri disagi sono inaccettabili” - SONDRIO – Dopo tre anni di lavori, il servizio ferroviario in Valtellina avrà raggiunto quel rilevante livello di qualità promesso? ilgiorno.it scrive