Dopo tre anni non lo riconosce in aula | ladro assolto

Ilpiacenza.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato assolto il nordafricano accusato di aver rubato alcuni profumi in via Venti Settembre nel 2022. Il giovane era stato fermato da un commerciante in piazza Duomo colpito poi alla schiena dal complice del ladro. È stato lo stesso pm Antonio Colonna a chiedere l’assoluzione: «In aula il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

dopo tre anni riconosceReport Vis Factor, dopo tre anni, governo in buona salute sul consenso - Record di consenso per Giorgia Meloni (45,3%). Da msn.com

Dopo tre anni di lavori è ancora caos treni in Valtellina. La Cisl: “Altri disagi sono inaccettabili” - SONDRIO – Dopo tre anni di lavori, il servizio ferroviario in Valtellina avrà raggiunto quel rilevante livello di qualità promesso? ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dopo Tre Anni Riconosce