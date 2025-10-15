Dopo Santarcangelo è la volta di Riccione sfiorato ancora il 6 al SuperEnalotto | vinti 28 mila euro
Dopo Santarcangelo di Romagna, è la volta di Riccione. Il SuperEnalotto sorride ancora una volta al territorio riminese: nell’estrazione di martedì, 14 ottobre, come riporta Agipronews, è stato centrato a Riccione un “5” da 27.970,75 euro presso il Mac’s Corner in viale Saronno, 14 B. Pochi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
