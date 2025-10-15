Dopo l' omicidio di Paolo Taormina più agenti nelle aree calde della movida | la nuova mappa delle zone rosse

Un vertice in Prefettura che ridisegna i controlli nelle zone calde della movida palermitane e da il la a nuovi massicci presidi per evitare altre tragedie. A distanza di tre giorni dall'omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso in via Spinuzza davanti al locale di proprietà della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altre letture consigliate

Omicidio in campo, lo uccide durante una rissa a calcio a 7: arrestato un anno dopo, dove è successo - facebook.com Vai su Facebook

Condannato dopo 28 anni per l’omicidio del rappresentante di orologi Carlo Mortilli https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/14/news/condannato_omicidio_dopo_28_anni_rappresentante_orologi_carlo_mortilli_alessandro_galletta-424912333/?ref=twhl - X Vai su X

Paolo Taormina ucciso a Palermo, le urla della madre: “Come si fa a sparare così?”. Il fermato confessa: “Importunava la mia donna” - Il 21enne raggiunto da un colpo di pistola in testa: era il figlio del titolare del locale O’ Scrusciu, zona Champagneria: stava lavorando quando è scoppiata una rissa. Scrive quotidiano.net

Morte Paolo Taormina, oggi udienza di convalida per Maranzano: “Mi sfidava e io ho sparato, lo avevo avvisato” - Si terrà oggi alle 11 l'udienza di convalida del fermo per Gaetano Maranzano, il 28enne reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina avvenuto a Palermo ... Riporta fanpage.it

Dopo l’omicidio di Paolo Taormina, la lettera di un palermitano che chiede più sicurezza e responsabilità - È un pugno nello stomaco che ci spegne ogni volta, eppure continuiamo a leggerlo, a scriverlo, a raccontarlo. Riporta blogsicilia.it