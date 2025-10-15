Dopo le dimissioni di Mario Lupo eletto il nuovo presidente della Samot | è l' avvocato Rosario Dell' Oglio
Dopo le dimissioni di Mario Lupo, arrestato per corruzione assieme al dirigente dell'Asp, Francesco Cerrito, con l'accusa di corruzione, l'assemblea dei soci della Samot (la Società per l'assistenza al malato oncologico terminale), ha nominato l'avvocato Rosario Dell’Oglio nuovo presidente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
