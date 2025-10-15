Dopo la pace per Gaza quale futuro per la Cisgiordania? 30 anni fa gli Accordi di Oslo

di Vincenzo Campione A poco più di trent’anni dagli Accordi di Oslo è doveroso interrogarsi sul perché quello che doveva essere “l’inizio della pace in Medioriente” si è poi rivelato un colossale fallimento che di fatto ha inasprito una situazione già di per sé incontrollabile. Il principale obiettivo dell’ambizioso progetto portato avanti da Clinton con . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Dopo la pace per Gaza quale futuro per la Cisgiordania? 30 anni fa gli Accordi di Oslo

Contenuti che potrebbero interessarti

Guerra cognitiva, la campagna d’Italia dopo la pace a Gaza: così la resistenza diventa mentale A conflitto armato spento, si amplifica quello ibrido tra social, influencer, tv. La sinistra sembra restia ad accettare la realtà tra gabbie cognitive e trappole mentali Il f - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, quale futuro dopo l'accordo di pace? La fase 2 tra Hamas, ricostruzione e amministrazione transitoria https://tg.la7.it/cronaca/gaza-futuro-post-accordo-pace-ricostruzione-hamas-amministrazione-transitoria-14-10-2025-245930… - X Vai su X

Gaza, quale futuro dopo l'accordo di pace? La fase 2 tra Hamas, ricostruzione e amministrazione transitoria - Dopo le firme dell'accordo, cominciate in Qatar le discussioni sui temi come la messa in sicurezza di Gaza, la sua amministrazione e la garanzia che non ci sarà più una guerra ... tg.la7.it scrive

Il nuovo inizio: come cambierà il Medio Oriente dopo la pace a Gaza - Trump ha definito il cessate il fuoco a Gaza un "incredibile trionfo" e ha sottolineato la necessità di trasformare le vittorie militari in pace e prosperità per la regione. Come scrive today.it

Tre questioni sul futuro di Gaza che non sono state risolte - Lo scambio fra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi di lunedì ha completato la prima fase dell’ accordo di pace fra Israele e Hamas, iniziata con il cessate il fuoco e il parziale ritiro dell’ ... Come scrive ilpost.it