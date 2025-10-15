Dopo il sopralluogo di De Luca ripulita piazza San Francesco e smontate 2 panchine in piazza Monsignor Bolognini

Sono state smontate due delle panchine utilizzate impropriamente in piazza Monsignor Bolognini ed è entrata in azione la spazzatrice di Salerno Pulita, questa mattina, in piazza San Francesco, a seguito, probabilmente del sopralluogo di ieri sul Carmine del Governatore della Campania, Vincenzo De. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

