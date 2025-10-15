Dopo il sopralluogo di De Luca ripulita piazza San Francesco e smontate 2 panchine in piazza Monsignor Bolognini

Salernotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state smontate due delle panchine utilizzate impropriamente in piazza Monsignor Bolognini ed è entrata in azione la spazzatrice di Salerno Pulita, questa mattina, in piazza San Francesco, a seguito, probabilmente del sopralluogo di ieri sul Carmine del Governatore della Campania, Vincenzo De. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

dopo sopralluogo de lucaDe Luca toglie il suo nome dal simbolo della lista alle Regionali in Campania. Ma lo “sceriffo” è in cerca d’altro - Nelle ultime ore un altro bel nome è emerso fra i possibili candidati, ovvero quello di Emanuela Sannino, figlia di una vittima innocente della camorra, Palma Scamardella, assassinata per errore in un ... Secondo fanpage.it

dopo sopralluogo de lucaSalerno, blitz di De Luca in piazzetta Monsignor Bolognini - Un sopralluogo con tanto di rimprovero ad un giovane che era arrivato in piazza San Francesco, nel quartiere Carmine a Salerno, con una bici elettrica. Si legge su msn.com

dopo sopralluogo de lucaFaccia a faccia Fico-De Luca, tregua 'per battere destre' - Due ore di confronto schietto per chiarirsi dopo le polemiche dei giorni scorsi e gettare le basi per una campagna elettorale all'insegna dell'unità. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Sopralluogo De Luca