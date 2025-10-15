Dopo il flop toscano nella Lega scatta il processo a Vannacci
Generale, vuole ancora ‘vannaccizzare’ la Lega, con il 4 per cento? Dopo il flop toscano, primo test elettorale per Roberto Vannacci, vicesegretario, la domanda è lì ferma sulla punta della lingua di ogni leghista che si rispetti. Fors’anche di Matteo Salvini. Chissà se qualcuno avrà il coraggio di rivolgerla all’ex generale durante la riunione del consiglio federale cui, la prossima settimana, sarà affidata l’analisi del voto. Roberto Vannacci (Ansa). La Lega toscana punta il dito contro Vannacci. «Una débâcle totale», commenta un big leghista. «Noi in genere siamo forti nelle Regionali e nelle Amministrative, mai era successo di prendere meno voti che alle Europee e alle Politiche». 🔗 Leggi su Lettera43.it
