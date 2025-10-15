Dopo Chiamami col tuo nome regista e star uniscono nuovamente le forze per continuare a indagare desideri insicurezze e fragilità giovanili
P assato al cinema un po’ troppo in sordina, Bones and All non è affatto un titolo minore nella variegata filmografia di Luca Guadagnino (peraltro Leone d’Argento alla regia al Festival di Venezia 2022). La possibilità di scoprirlo la dà stasera Rai 4, che alle 21.20 mette in onda questa seconda collaborazione tra il regista e Timothée Chalamet dopo il successo – quello sì – di Chiamami col tuo nome. In “After the Hunt”, Julia Roberts sfida sé stessa con un ruolo radicale X Leggi anche › Timothée Chalamet, le critiche social dopo il discorso ai SAG Awards: «Un arrogante» Bones and all su Rai 4 stasera 15 ottobre, trama e cast del film di Luca Giadagnino. 🔗 Leggi su Iodonna.it
