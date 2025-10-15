Dopo ‘C’è ancora domani’ un secondo film per Paola Cortellesi | Siamo a buon punto
(Adnkronos) – “Siamo a buon punto”. Così Paola Cortellesi parla del suo secondo film da regista – attualmente in lavorazione – sul red carpet dell’apertura della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma, dove torna in veste di presidente della Giuria Concorso Progressive Cinema, a due anni dalla presentazione di ‘C’è ancora domani’. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
