Doping il caso Parisi dopo la rinuncia del Nobel l’ironia del ministero | Nominiamo Heather

Giorgio Parisi ha scritto ieri al ministero della Salute. Per rinunciare all’incarico di membro e presidente della commissione antidoping. «Non è il mio campo», ha fatto sapere al ministro Orazio Schillaci. Che secondo molti l’ha nominato per sbaglio. A causa di un’omonimia. Al suo posto doveva andare Attilio Parisi, medico dello sport e rettore dell’Università di Roma Foro Italico. Dopo l’invio della lettera di incarico nessuno ha contattato il premio Nobel. Perché al ministero dicevano che una volta coinvolto non si poteva annunciare una marcia indietro. Nei giorni scorsi si è insediato il Comitato. 🔗 Leggi su Open.online

