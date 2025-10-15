Donna investita da un' automobile a Santa Teresa di Spoltore trasportata in ospedale
Incidente stradale intorno alle ore 17:45 ore 19 del 15 ottobre a Santa Teresa di Spoltore, lungo via Mare Adriatico. Per circostanze ancora da chiarire, una donna di 52 anni spoltorese sarebbe stata urtata e investita da un'automobile in transito.Scopri i nostri approfondimenti e iscriviti alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
