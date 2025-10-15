Donald Trump fa finire la guerra a Gaza eppure in Italia c’è chi non vuole questa pace

È scusabile il pessimismo dell’intelligenza. Ma almeno ci si conceda l’ottimismo della volontà. E invece, mentre Donald Trump firmava la fine della guerra in Medio Oriente, in Italia nasceva il «partito dei no pace». Quelli che occupano e protestano perché il governo Meloni è «complice di un genocidio», perché la voce dei palestinesi è rimasta inascoltata, perché in Cisgiordania ci sono ancora gli insediamenti illegali degli israeliani. Sì: non si è aperta all’improvviso un’autostrada a cinque corsie. Ma gli ostaggi sono tornati a casa. Le bombe, su Gaza, non cadono più. Eppure qualcuno storce il naso. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Donald Trump fa finire la guerra a Gaza, eppure in Italia c’è chi non vuole questa pace

