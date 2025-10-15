Donald Trump e l’impero in Bitcoin da quasi 1 miliardo di dollari

Paperon de’ Paperoni ha perso il vizio del suo tuffo nella piscina di monete, ora si accontenta di accumularle in account sul web sotto forma di Bitcoin. Oltre all’impero immobiliare, Donald Trump ha puntato gli occhi sulla possibilità di costruire un crypto-impero. Una scelta in controtendenza con le sue posizioni da self made man vecchio stampo ma che gli avrebbe portato in tasca 870 milioni di dollari, un tesoretto che lo catapulta immediatamente tra i principali investitori americani. Il ruolo del Trump Media Group e gli investimenti in crypto. A calcolare l’ampio portafoglio del presidente americano in Bitcoin è Forbes, secondo cui l’esposizione di Trump nel mondo delle criptovalute avverrebbe tramite canali secondari. 🔗 Leggi su Open.online