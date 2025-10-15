Donald Trump e l’impero in Bitcoin da quasi 1 miliardo di dollari
Paperon de’ Paperoni ha perso il vizio del suo tuffo nella piscina di monete, ora si accontenta di accumularle in account sul web sotto forma di Bitcoin. Oltre all’impero immobiliare, Donald Trump ha puntato gli occhi sulla possibilità di costruire un crypto-impero. Una scelta in controtendenza con le sue posizioni da self made man vecchio stampo ma che gli avrebbe portato in tasca 870 milioni di dollari, un tesoretto che lo catapulta immediatamente tra i principali investitori americani. Il ruolo del Trump Media Group e gli investimenti in crypto. A calcolare l’ampio portafoglio del presidente americano in Bitcoin è Forbes, secondo cui l’esposizione di Trump nel mondo delle criptovalute avverrebbe tramite canali secondari. 🔗 Leggi su Open.online
"Non so perche' Putin continui questa guerra, sono molto deluso". Lo ha detto Donald Trump. Questo conflitto "non sta facendo fare bella figura alla Russia", ha aggiunto il Presidente degli Stati Uniti. Ansa / YOAN VALAT / POOL - X Vai su X
Mentre social, media e uffici stampa occidentali unificati celebrano Donald Trump e il suo piano, nella realtà accade che l’esercito israeliano abbia appena ucciso a freddo nove palestinesi solo nella giornata di oggi. Il “motivo”? Perché sette civili palestinesi a - facebook.com Vai su Facebook
Trump colpisce ancora: Bitcoin crolla e trascina giù tutto il mercato - La tensione geopolitica innesca un'ondata di vendite sul comparto degli asset digitali. Come scrive it.benzinga.com
Trump quasi miliardario in Bitcoin, ne possiede per 870 milioni di dollari - Secondo le stime di Forbes, le criptovalute rappresentano ormai il 60% del patrimonio netto del presidente degli Stati Uniti ... Secondo milanofinanza.it
Dazi, crolli a catena: la stangata di Trump costa 800 miliardi al tech. Bitcoin giù del 12% - Ancora una volta le politiche commerciali di Donald Trump colpiscono i mercati e li riportano ai ribassi dello scorso aprile, colpendo in modo particolare il settore tecnologico. Scrive ilgazzettino.it