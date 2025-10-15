Donald Trump e l’impero in Bitcoin da quasi 1 miliardo di dollari

Open.online | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paperon de’ Paperoni ha perso il vizio del suo tuffo nella piscina di monete, ora si accontenta di accumularle in account sul web sotto forma di Bitcoin. Oltre all’impero immobiliare, Donald Trump ha puntato gli occhi sulla possibilità di costruire un crypto-impero. Una scelta in controtendenza con le sue posizioni da self made man vecchio stampo ma che gli avrebbe portato in tasca 870 milioni di dollari, un tesoretto che lo catapulta immediatamente tra i principali investitori americani. Il ruolo del Trump Media Group e gli investimenti in crypto. A calcolare l’ampio portafoglio del presidente americano in Bitcoin è Forbes, secondo cui l’esposizione di Trump nel mondo delle criptovalute avverrebbe tramite canali secondari. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Trump colpisce ancora: Bitcoin crolla e trascina giù tutto il mercato - La tensione geopolitica innesca un'ondata di vendite sul comparto degli asset digitali. Come scrive it.benzinga.com

Trump quasi miliardario in Bitcoin, ne possiede per 870 milioni di dollari - Secondo le stime di Forbes, le criptovalute rappresentano ormai il 60% del patrimonio netto del presidente degli Stati Uniti ... Secondo milanofinanza.it

donald trump l8217impero bitcoinDazi, crolli a catena: la stangata di Trump costa 800 miliardi al tech. Bitcoin giù del 12% - Ancora una volta le politiche commerciali di Donald Trump colpiscono i mercati e li riportano ai ribassi dello scorso aprile, colpendo in modo particolare il settore tecnologico. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump L8217impero Bitcoin