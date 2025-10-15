Dominik Mysterio sfida John Cena | Se quel vecchio vuole che gli dia il colpo di grazia sarò più che felice
Dominik Mysterio ha lanciato un messaggio a John Cena in vista della fine del tour d’addio della leggenda WWE. Durante un’intervista rilasciata a Graps & Yaps il 15 ottobre, il campione Intercontinental non ha disdegnato l’ipotesi di poter ritirare Cena o almeno di essere uno dei quattro match che rimangono da lottare al leggendario wrestler. Alla domanda sulla possibilità che Cena sfidi per il titolo Intercontinental, Dominik ha risposto senza alcun rispetto: “Se quel vecchio rincitrullito vuole che posi la sua pietra tombale, sarò più che felice di farlo. E’ proprio quello per cui sono qui.” L’host ha ricordato a Dominik che a Cena restano solo quattro apparizioni prima del ritiro ed il figlio di Rey Mysterio ha chiuso la questione citando proprio Cena, riadattando il suo celebre tormentone: “Alla fine dei conti, io sono qui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
