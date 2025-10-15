Domenico corri! Omer si sente male c’è da tirarlo su corri! | Omer Elomari ha un malore al Grande Fratello i concorrenti corrono ad aiutarlo

In un video che circola su X, un concorrente della casa del Grande Fratello ha chiesto agli altri coinquilini di aiutarlo a soccorrere Omer Elomari, 26enne che sarebbe svenuto per qualche minuto. Usiamo il condizionale perché non è stato ripreso il momento in cui il ragazzo ha il malore, ma la frase “Domenico corri! Omer si sente male, c’è da tirarlo su, corri”, ha rimbombato tra le pareti della casa, generando attimi di tensione. Il ragazzo, consulente aziendale, si è accasciato e ha perso i sensi per poi essere soccorso dai coinquilini e da un medico. Trasportato momentaneamente al di fuori della magione del GF, il giovane è rientrato in casa sorridente e si è scusato per aver fatto preoccupare gli altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Domenico corri! Omer si sente male, c’è da tirarlo su, corri!”: Omer Elomari ha un malore al Grande Fratello, i concorrenti corrono ad aiutarlo

