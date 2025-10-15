Domenica 19 ottobre è in programma la seconda edizione di ‘ Una Corsa Fuori Dal Comune ’, gara organizzata dal gruppo podistico Nuova Virtus Cesena, con il patrocinio dei comuni di Cesena e Roncofreddo, per la prima volta inserita all’interno del circuito ‘ Corri In Romagna ’. Sono previste tre distanze, a partire dalla 18 km competitiva con partenza dalla sede della Nuova Virtus in via Falconara alle 9.30 (ritiro pacchi gara dalle 7.30 alle 9). E’ possibile iscriversi su Endu.it fino alle 23 di domani al costo di 23 euro. A questa si aggiungono gli itinerari di 6 e 10 km di Nordic Walking o camminata non competitiva, con partenza libera a partire dalle 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domenica ’Una corsa. Fuori Dal Comune’