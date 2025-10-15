Domenica In è guerra tra Mammucari e Miccio | Mara Venier tra due fuochi il clima è tesissimo

Doveva essere la stagione del rinnovamento per Domenica In, con un impianto più corale e la presenza di nuovi volti al fianco dell’inossidabile Mara Venier. Un cambio di rotta voluto per dare freschezza a uno dei programmi simbolo di Rai1, minacciato dalla concorrenza agguerrita di Verissimo. Tuttavia, il progetto sembra aver già mostrato le prime crepe: gli ascolti non decollano, gli spazi dei co-conduttori Teo Mammucari ed Enzo Miccio sono stati ridimensionati e, secondo indiscrezioni, dietro le quinte si respira un’aria tutt’altro che serena. A complicare le cose, sarebbero emerse tensioni proprio tra i due nuovi compagni di viaggio della “zia Mara”, che si trova ora in una posizione scomoda, divisa tra ruoli sempre più conflittuali. 🔗 Leggi su Donnapop.it

