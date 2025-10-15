Domani lo sciopero alla Fenice | salta il Wozzeck manifestazione-concerto in campo

Si prospetta un'altissima adesione allo sciopero previsto per domani 17 ottobre al Teatro La Fenice di Venezia, tanto che già oggi il teatro ha annunciato che la prima del Wozzeck di Alban Berg non avrà luogo, e comunicato le modalità di rimborso. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

