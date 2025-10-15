Dolore profondo per i carabinieri morti Tragedia ingiusta e dolorosa

Sono ancora giorni di cordoglio unanime, dalle istituzioni alla politica, per la tragica scomparsa di tre carabinieri nella violenta esplosione avvenuta ieri, 14 ottobre, a Castel d’Azzano. Le vittime sono Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. L'evento ha causato anche il ferimento. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Profondo cordoglio per la morte dei carabinieri Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà nell’esplosione di Castel d'Azzano. “Sconcerto e profondo dolore” del Presidente Mattarella. Decretati funerali di Stato e lutto nazionale. - facebook.com Vai su Facebook

Con profondo dolore esprimo le mie più sentite condoglianze ai familiari dei 3 Militari dell’Arma che hanno perso la vita in attività di servizio in Italia. I Carabinieri e Gendarmi della RFPU e colleghi della Polizia di Stato di EULEX hanno reso onore al loro sacrifi - X Vai su X

Esplosione uccide tre carabinieri. Il dolore di Mattarella: «Sconcerto, cordoglio alle famiglie delle vittime». Zaia: «Profonda ferita per il Veneto» - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Scrive ilgazzettino.it

Carabinieri morti a Castel d'Azzano, il dolore dei feriti: «Ci sono morti davanti. Ma è la nostra vita, sappiamo di rischiare» - Testa e mani avvolti nelle bende bianche, per ferite e ustioni. Lo riporta ilmessaggero.it

Fossano, il sindaco Dario Tallone: “Profondo dolore per i tre Carabinieri caduti a Castel d’Azzano” - Il primo cittadino ricorda il legame storico tra la città degli Acaja e l’Arma, unendosi al cordoglio nazionale: “Onore al loro sacrificio, ci stringiamo alle famiglie e ai colleghi” ... Si legge su targatocn.it