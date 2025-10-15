dolore immenso a palazzo due giorni di lutto nazionale e ci saranno i funerali di stato

L'Italia si ferma, avvolta nel dolore. Durante la riunione del Consiglio dei ministri riunito a Palazzo Chigi, il presidente Giorgia Meloni ha chiesto un minuto di silenzio in memoria dei tre carabinieri morti a Castel d'Azzano, nel veronese, mentre erano in servizio. Un gesto solenne, a cui è seguito l'annuncio: il governo ha deliberato i funerali di Stato e proclamato il lutto nazionale per ieri e per il giorno delle esequie. "È un dovere morale e istituzionale rendere omaggio a chi ha dato la vita per il Paese", ha confidato il premier, profondamente scossa dalla tragedia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con "sconcerto" e "dolore", ha espresso la sua "solidale vicinanza" ai carabinieri e "sentimenti di partecipe cordoglio" ai famigliari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

