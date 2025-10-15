Dolce Vita | Festa al giudizio immediato oggi l’udienza preliminare per gli altri imputati

15 ott 2025

AVELLINO – Con accuse di corruzione, peculato, rivelazione del segreto d’ufficio, ricettazione e associazione per delinquere, Gianluca Festa ha ottenuto di affrontare il processo con rito immediato. La richiesta, presentata dal suo difensore, avvocato Luigi Petrillo, è stata accolta, segnando un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

