Docenti italiani più anziani d’Europa | età media a 48 anni e solo il 3% sotto i 30 Il 77% è donna il 25% usa l’IA I dati OCSE Talis
L’indagine internazionale OCSE TALIS 2024 fotografa una scuola italiana caratterizzata da una popolazione docente più “anziana” rispetto agli altri Paesi OCSE: l’età media degli insegnanti si attesta su 48 anni, tre anni in più rispetto alla media OCSE. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
