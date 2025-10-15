Docente trova coltello nel bagno della scuola
Tempo di lettura: < 1 minuto Un coltello lungo 19,5 cm centimetri è stato ritrovato in un bagno dell’istituto comprensivo 35° Scudillo Carafa Salvemini nella zona dei Colli Aminei, a Napoli. Ieri mattina i carabinieri della stazione Napoli Marianella sono intervenuti su segnalazione del corpo docente. Poco prima una professoressa aveva notato uno strano movimento di alunni all’interno dei bagni maschili. La docente ha quindi ispezionato i locali e ha trovato, all’interno di una cassetta per wc, il coltello. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
