Distrutta nave narcos | e Trump pubblica il video
Donald Trump ha pubblicato sui social un video in cui si vede la distruzione di una nave nel mare di dei Caraibi e che, secondo il presidente Usa, trasportava droga, cocaina e fentanyl. Nel post Trump ha scritto: "Su mio ordine le forze armate statunitensi hanno condotto un nuovo attacco contro i cartelli della droga, straordinariamente violenti, che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, la politica estera e gli interessi vitali degli Stati Uniti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
