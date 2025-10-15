Dissesto idrogeologico arrivano i fondi del commissario straordinario | lavori per 1,5 milioni a Verucchio

Durante l'ultima seduta di giunta, l'amministrazione comunale di Verucchio ha approvato i progetti esecutivi di un'importante serie di lavori pubblici, per un ammontare complessivo di quasi un milione e mezzo di euro: per l'esattezza 1.460.103,10 euro. Le opere sono in gran parte finanziate dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it