Dissesto idrogeologico arrivano i fondi del commissario straordinario | lavori per 1,5 milioni a Verucchio

Riminitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultima seduta di giunta, l'amministrazione comunale di Verucchio ha approvato i progetti esecutivi di un'importante serie di lavori pubblici, per un ammontare complessivo di quasi un milione e mezzo di euro: per l'esattezza 1.460.103,10 euro. Le opere sono in gran parte finanziate dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

dissesto idrogeologico arrivano fondiAbruzzo: 10 milioni dal MASE per prevenzione rischio idrogeologico nel 2025 - La Regione Abruzzo ottiene quasi 10 milioni dal MASE per sette interventi contro il dissesto idrogeologico nelle quattro province ... Secondo abruzzonews.eu

dissesto idrogeologico arrivano fondiCairella (Lega): “Sorrentino confonde i fondi per la viabilità con quelli per il dissesto idrogeologico” - Ancora una volta, i dirigenti del movimento locale Noi Di Centro dimostrano di prendere fischi per fiaschi. Si legge su ntr24.tv

Dissesto idrogeologico nel Lazio, quasi 20 milioni dal MASE: sei interventi prioritari sul territorio - Gli investimenti annunciati per il Lazio mirano alla realizzazione delle opere previste a Orte, Nemi, Sant’Elia Fiumerapido, Pontecorvo, Esperia e Picinisco ... Si legge su ilquotidianodellazio.it

Cerca Video su questo argomento: Dissesto Idrogeologico Arrivano Fondi