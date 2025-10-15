Dissesto idrogeologico arrivano i fondi del commissario straordinario | lavori per 1,5 milioni a Verucchio
Durante l'ultima seduta di giunta, l'amministrazione comunale di Verucchio ha approvato i progetti esecutivi di un'importante serie di lavori pubblici, per un ammontare complessivo di quasi un milione e mezzo di euro: per l'esattezza 1.460.103,10 euro. Le opere sono in gran parte finanziate dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Boschi di Puglia: un programma straordinario di forestazione regionale per la realizzazione di nuovi boschi come infrastrutture naturali contro cambiamenti climatici, dissesto idrogeologico e suoli degradati. - facebook.com Vai su Facebook
Piemonte: 25 milioni per 13 interventi contro il dissesto idrogeologico https://regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/25-milioni-per-13-interventi-contro-dissesto-idrogeologico… - X Vai su X
Abruzzo: 10 milioni dal MASE per prevenzione rischio idrogeologico nel 2025 - La Regione Abruzzo ottiene quasi 10 milioni dal MASE per sette interventi contro il dissesto idrogeologico nelle quattro province ... Secondo abruzzonews.eu
Cairella (Lega): “Sorrentino confonde i fondi per la viabilità con quelli per il dissesto idrogeologico” - Ancora una volta, i dirigenti del movimento locale Noi Di Centro dimostrano di prendere fischi per fiaschi. Si legge su ntr24.tv
Dissesto idrogeologico nel Lazio, quasi 20 milioni dal MASE: sei interventi prioritari sul territorio - Gli investimenti annunciati per il Lazio mirano alla realizzazione delle opere previste a Orte, Nemi, Sant’Elia Fiumerapido, Pontecorvo, Esperia e Picinisco ... Si legge su ilquotidianodellazio.it