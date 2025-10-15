Disprassia che cos' è il disturbo del neurosviluppo di cui soffre il figlio di Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi

Vanityfair.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervistati in occasione dell’uscita del libro Dislessico familiare scritto a quattro mani, l’attore e la compagna hanno parlato di dislessia e disprassia, e di come questi disturbi del neurosviluppo convivano con tre quarti della famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

disprassia che cos 232 il disturbo del neurosviluppo di cui soffre il figlio di giampaolo morelli e gloria bellicchi

© Vanityfair.it - Disprassia, che cos'è il disturbo del neurosviluppo di cui soffre il figlio di Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi

News recenti che potrebbero piacerti

Disturbo bipolare (la malattia di Van Gogh): che cos'&#232; e quali sono i sintomi. Esistono terapie efficaci? - Secondo uno studio pubblicato sull’International Journal of Bipolar Disorders, Vincent van Gogh avrebbe sofferto di disturbo bipolare, una malattia psichiatrica che colpisce circa 600 mila persone in ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Disprassia Cos 232 Disturbo