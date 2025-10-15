Disperse tra la nebbia del Gran Sasso due escursioniste messinesi salvate dal Soccorso Alpino

Messinatoday.it | 15 ott 2025

Momenti di paura oggi pomeriggio sul Corno Grande, nel massiccio del Gran Sasso, dove due escursioniste originarie della provincia di Messina, di 37 e 35 anni, hanno perso l’orientamento a causa della nebbia improvvisa.L’allarme è scattato intorno alle 16.15, quando le due donne, sorprese dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

disperse nebbia gran sassoPericolo sventato sul Gran Sasso - il Soccorso alpino e speleologico Abruzzo è stato attivato per la ricerca di 2 escursioniste (37 e 35 anni originarie della provincia di Messina) che, a causa della nebbia improvvisa, hanno perso l'or ... Lo riporta rainews.it

