Disperse tra la nebbia del Gran Sasso due escursioniste messinesi salvate dal Soccorso Alpino

Momenti di paura oggi pomeriggio sul Corno Grande, nel massiccio del Gran Sasso, dove due escursioniste originarie della provincia di Messina, di 37 e 35 anni, hanno perso l’orientamento a causa della nebbia improvvisa.L’allarme è scattato intorno alle 16.15, quando le due donne, sorprese dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Pericolo sventato sul Gran Sasso - il Soccorso alpino e speleologico Abruzzo è stato attivato per la ricerca di 2 escursioniste (37 e 35 anni originarie della provincia di Messina) che, a causa della nebbia improvvisa, hanno perso l'or ... Lo riporta rainews.it