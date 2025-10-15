Dislessia arriva il test gratuito che personalizza lettura e sintesi vocale

Un test automatizzato, gratuito e accessibile a tutti per personalizzare font, spaziatura e sintesi vocale in base alle esigenze di ogni studente con dislessia. È Seleggo Test, lo strumento ideato dai ricercatori dell'Irccs Eugenio Medea – La Nostra Famiglia di Bosisio Parini in collaborazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

