Discariche abusive in campo la task-force
Una task-force contro le discariche abusive, a Trezzo il Comune riunisce polizia locale, carabinieri in congedo, Rangers, Cem, Wwf e Legambiente e lancia la grande campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono di rifiuti. "L’iniziativa - spiega Antonio Guzzi, assessore alla partita - nasce dalla volontà di tutelare l’ambiente e la qualità della vita di tutti, limando un problema che ogni anno comporta costi di smaltimento a carico della collettività". Per potenziare l’efficacia dell’azione, il gruppo di lavoro ha già avviato le prime azioni coordinate, "con l’obiettivo di rafforzare la sorveglianza del territorio, migliorare le modalità di segnalazione e intervento, e soprattutto promuovere una maggiore consapevolezza e senso civico tra la gente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
