Disastro ferroviario di Pioltello la procura di Milano ricorre in appello | molte domande restano inevase

Si potrà rivedere la non convincente sentenza del 25 febbraio scorso che in primo grado aveva condannato a 5 anni e 3 mesi solo Marco Albanesi (capro espiatorio), il tecnico allora responsabile della unità manutentiva di Rete ferroviaria italiana, mentre furono assolti gli alti dirigenti dell’epoca, compreso l’ex amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile. Una decisione che ora la procura di Milano vorrebbe rivedere presentando ricorso in appello dopo le otto assoluzioni per il disastro ferroviario di Pioltello del 2018 dove morirono tre passeggere. Secondo i pubblici ministeri, l’azienda ha dimostrato una sostanziale incapacità nel gestire l’infrastruttura ferroviaria e di assicurare le condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Disastro ferroviario di Pioltello, la procura di Milano ricorre in appello: molte domande restano inevase

