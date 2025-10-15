Disastro annunciato per il Milan | infortunio muscolare per Pulisic Pochettino | Ha sentito …

Pianetamilan.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notizia pessima per il Milan: l'attaccante Christian Pulisic ha subito un infortunio muscolare nell'amichevole tra USA e Australia. Ecco i dettagli e cosa è successo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

disastro annunciato per il milan infortunio muscolare per pulisic pochettino ha sentito 8230

© Pianetamilan.it - Disastro annunciato per il Milan: infortunio muscolare per Pulisic. Pochettino: “Ha sentito …”

Leggi anche questi approfondimenti

disastro annunciato milan infortunioDisastro annunciato per il Milan: infortunio muscolare per Pulisic. Pochettino: “Ha sentito - Notizia pessima per il Milan: l'attaccante Christian Pulisic ha subito un infortunio muscolare nell'amichevole tra USA e Australia. Da msn.com

Milan, escluse lesioni muscolari per Maignan e Pavlovic - Il Milan può sorridere: Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, nella mattinata di oggi – lunedì 15 settembre – sono stati sottoposti a esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Segnala gianlucadimarzio.com

Milan, Leão torna ad allenarsi in gruppo - Rafael Leão torna ad allenarsi in gruppo 38 giorni dopo l’ultima volta: sarà a disposizione per Milan- Riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Disastro Annunciato Milan Infortunio