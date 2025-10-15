È stata inaugurata in piazza della Pace la panchina verde, un’iniziativa promossa dall’associazione Gli Spaesati in collaborazione con la cooperativa sociale La Ruota e con il patrocinio del Comune di Canegrate. Il progetto nasce per combattere l’isolamento e dare visibilità al disagio giovanile, con un simbolo capace di parlare a tutta la comunità. "Il verde è il colore della speranza, della rinascita, della vita che continua anche quando sembra difficile. E questa panchina vuole essere proprio questo: un simbolo di speranza e ascolto, un gesto concreto contro il silenzio", ha spiegato Nicole Monaco, presidentessa dell’associazione Gli Spaesati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disagio giovanile. Una panchina anti-isolamento