Disabilità confronto tra cittadini e Comune
La Giunta comunale ha deliberato l'adesione al progetto "Cad - Comunità Amiche della Disabilità", realizzato dal Centro Studi Socialis con il supporto della Società italiana per i disturbi del neurosviluppo (Sidin), affidandone l'attuazione sul territorio ad Asp Città di Piacenza. L'iniziativa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
TERRITORIO- CGIL-CISL-UIL- CGIL SPI- FNP CISL- UIL PENSIONATI: "Il CONFRONTO CON I SINDACI DEL TERRITORIO riguarderà Anziani, Giovani, Famiglie, disabilità, contrasto alla povertà, sanità e integrazione sociale per i cittadini stranieri. Isee: introd - facebook.com Vai su Facebook
Questa mattina a Tokyo ho incontrato il Ministro per le politiche sulle persone con disabilità Junko Mihara. Un’occasione preziosa di confronto che prosegue il cammino che abbiamo iniziato con il primo G7 Inclusione e Disabilità lo scorso anno ad Assisi. - X Vai su X
Confronto pubblico. Raccolta differenziata. Comune e Ascit incontrano i cittadini - Da eventuali criticità alle novità tecnologiche adottate dall’azienda ai dati annuali fino al sito Internet di Ascit Spa. Come scrive lanazione.it