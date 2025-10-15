Castelfiorentino, 15 ottobre 2025 – Arrivare ad un passo dalla pensione, dopo una vita di lavoro, e poi rimanere da disoccupato in un “limbo” a causa di meno di diciotto mesi “mancanti” al computo. E non poter così beneficiare dell’Ape Sociale come ’traghetto’ per il pensionamento. E’ la vicenda che ha, a quanto pare, per protagonista Giovanni Carletti, cittadino di Castelfiorentino, resa nota dallo stesso diretto interessato. “Ho quasi 64 anni, di cui 37 di contributi. Volevo accedere all’Ape Sociale, ma dall’Inps mi è stato spiegato che non ne ho la possibilità perché nei trentasei mesi precedenti alla cessazione del mio ultimo rapporto lavorativo ho lavorato come dipendente solo per quattordici settimane – ha raccontato – quando secondo l’Istituto, il minimo è rappresentato da diciotto mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Disabile e senza lavoro a 63 anni: "Con 18 mesi di contratto arriverei alla pensione, ma non trovo niente"