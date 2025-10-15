Disabile e senza lavoro a 63 anni | Con 18 mesi di contratto arriverei alla pensione ma non trovo niente
Castelfiorentino, 15 ottobre 2025 – Arrivare ad un passo dalla pensione, dopo una vita di lavoro, e poi rimanere da disoccupato in un “limbo” a causa di meno di diciotto mesi “mancanti” al computo. E non poter così beneficiare dell’Ape Sociale come ’traghetto’ per il pensionamento. E’ la vicenda che ha, a quanto pare, per protagonista Giovanni Carletti, cittadino di Castelfiorentino, resa nota dallo stesso diretto interessato. “Ho quasi 64 anni, di cui 37 di contributi. Volevo accedere all’Ape Sociale, ma dall’Inps mi è stato spiegato che non ne ho la possibilità perché nei trentasei mesi precedenti alla cessazione del mio ultimo rapporto lavorativo ho lavorato come dipendente solo per quattordici settimane – ha raccontato – quando secondo l’Istituto, il minimo è rappresentato da diciotto mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
>> Cassazione civile, ordinanza n. 24994/2025 Il datore di lavoro è comunque tenuto a dar prova di aver cercato accomodamenti ragionevoli Leggi l'articolo completo #Altalex #WoltersKluwerItalia #Disabile #Disabili #Licenziamento - facebook.com Vai su Facebook
Mobilità casa-lavoro-casa per lavoratori disabili, online il bando per i contributi - X Vai su X
Disabile e senza lavoro a 63 anni: “Con 18 mesi di contratto arriverei alla pensione, ma non trovo niente” - Castelfiorentino, 15 ottobre 2025 – Arrivare ad un passo dalla pensione, dopo una vita di lavoro, e poi rimanere da disoccupato in un “limbo” a causa di meno di diciotto mesi “mancanti” al computo. Si legge su lanazione.it
Lavoro, trasferimento coatto anche se disabile. Cosa fare? - Il datore di lavoro ha deciso di trasferirmi in un altro plesso (stesso comune) senza il mio consenso. Riporta disabili.com