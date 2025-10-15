Dirty Looks | la moda non è mai stata così sporca

Vanityfair.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fango, sudore, superfici consumate. Dentro e fuori la mostra al Barbican Center lo sporco diventa il mezzo per ridefinire nuovi linguaggi estetici. E, forse, una nuova percezione della bellezza nel vestire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

dirty looks la moda non 232 mai stata cos236 sporca

© Vanityfair.it - Dirty Looks: la moda non è mai stata così sporca

